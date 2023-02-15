***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 15/04/2023Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 300.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 20.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)ISSEN, TREISBS00012 15.02.2023 15.04.2023 300.000 0,21Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınaraka) Pay Geri Alım Programının, azami süresinin 15.04.2023 olarak belirlenmesine,b) Pay geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %0,21 ne karşılık gelen 300,000-TL nominal bedelli pay (her biri 1 TL nominal değerinde 100 adet pay) olarak belirlenmesine,c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 20,000,000 TL olarak belirlenmesine,d)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,e) Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,f) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113570BIST