***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
17.02.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alınan Paylar Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 15/04/2023
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 300.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 20.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
ISSEN, TREISBS00012 15.02.2023 15.04.2023 300.000 0,21
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ISSEN, TREISBS00012 16.02.2023 25.000 0,018 66,5 0 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 864 0 67,9 25.000 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 1.357 0 68 25.864 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 431 0 68,1 27.221 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 4.269 0,003 68,15 27.652 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 2 0 68,2 31.921 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 1.345 0 68,25 31.923 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 97 0 68,3 33.268 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 68 0 68,35 33.365 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 700 0 68,45 33.433 Yoktur
ISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 15.867 0,011 68,5 34.133 Yoktur
Ek Açıklamalar
17/02/2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 17/02/2023 tarihinde 67,90 - 68,50 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu paylar 96.063,34 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,068)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114865
BIST