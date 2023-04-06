***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alınan Paylar HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 15/04/2023Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 300.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 20.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)ISSEN, TREISBS00012 15.02.2023 15.04.2023 300.000 0,21Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarISSEN, TREISBS00012 16.02.2023 25.000 0,018 66,5 0 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 864 0 67,9 25.000 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 1.357 0 68 25.864 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 431 0 68,1 27.221 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 4.269 0,003 68,15 27.652 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 2 0 68,2 31.921 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 1.345 0 68,25 31.923 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 97 0 68,3 33.268 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 68 0 68,35 33.365 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 700 0 68,45 33.433 YokturISSEN, TREISBS00012 17.02.2023 15.867 0,011 68,5 34.133 YokturISSEN, TREISBS00012 06.04.2023 30.000 0,007 24,7 50.000 YokturEk Açıklamalar06/04/2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 06/04/2023 tarihinde 24,70 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu paylar 318.190,02 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,075)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132766BIST