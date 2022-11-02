***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Karşılanmak Üzere Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 987.975.525Mevcut Sermaye (TL) 141.465.993,92Ulaşılacak Sermaye (TL) 452.691.180,544Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviISSEN, TREISBS00012 141.465.993,92 311.225.186,624 220,00000 ISSEN, TREISBS00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 141.465.993,92 311.225.186,624 220,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.613.416,04Emisyon Primi (TL) 187.739.072,424Yedek Akçeler (TL) 119.872.698,16Ek AçıklamalarŞirketimizin 141.465.993,92 TL olan ödenmiş sermayesinin 311.225.186,624 TL artırılarak 452.691.180,54 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 119.872.698,16 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 187.739.072,424 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 311.225.186,624 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine bu kapsamdaa. Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin tadili için ekli tasarının kabul edilmesine,b. Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076329BIST