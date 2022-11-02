***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.11.2022 18:12
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Karşılanmak Üzere Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 987.975.525
Mevcut Sermaye (TL) 141.465.993,92
Ulaşılacak Sermaye (TL) 452.691.180,544
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISSEN, TREISBS00012 141.465.993,92 311.225.186,624 220,00000 ISSEN, TREISBS00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 141.465.993,92 311.225.186,624 220,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.613.416,04
Emisyon Primi (TL) 187.739.072,424
Yedek Akçeler (TL) 119.872.698,16
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 141.465.993,92 TL olan ödenmiş sermayesinin 311.225.186,624 TL artırılarak 452.691.180,54 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 119.872.698,16 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 187.739.072,424 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 311.225.186,624 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine bu kapsamda
a. Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin tadili için ekli tasarının kabul edilmesine,
b. Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076329
BIST