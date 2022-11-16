***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.11.2022 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 987.975.525
Mevcut Sermaye (TL) 141.465.993,92
Ulaşılacak Sermaye (TL) 452.691.180,544
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISSEN, TREISBS00012 141.465.993,92 311.225.186,624 220,00000 ISSEN, TREISBS00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 141.465.993,92 311.225.186,624 220,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.613.416,04
Emisyon Primi (TL) 187.739.072,424
Yedek Akçeler (TL) 119.872.698,16
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 141.465.993,92 TL olan ödenmiş sermayesinin 311.225.186,624 TL artırılarak 452.691.180,54 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 119.872.698,16 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 187.739.072,424 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 311.225.186,624 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesi hususunda 02/11/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınmış idi.
Söz konusu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirketimiz sermayesinin 141.465.993,92 TL'den 452.691.180,54 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/11/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080491
BIST