***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Hak Kullanım Tarihinin Belirlenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 987.975.525
Mevcut Sermaye (TL) 141.465.993,92
Ulaşılacak Sermaye (TL) 424.397.981,76
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISSEN, TREISBS00012 141.465.993,92 282.931.987,840 200,00000 ISSEN, TREISBS00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 141.465.993,92 282.931.987,840 200,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.03.2023
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.613.416,04
Emisyon Primi (TL) 142.865.562
Yedek Akçeler (TL) 136.453.009,8
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.02.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.02.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 141.465.993,92 TL olan çıkarılmış sermayesinin 282.931.987,84 TL artırılarak 424.397.981,76 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 136.453.009,80 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 142.865.562,00 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 282.931.987,84 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.02.2023 Tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33772 Sayılı Yazısı ile onaylanmış ve 23.02.2023 Tarihli 2023/12 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır.
Söz konusu işleme ilişkin Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi olarak 01.03.2023 olarak belirlenmesi ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Madde 6 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117177
BIST