***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 987.975.525Mevcut Sermaye (TL) 141.465.993,92Ulaşılacak Sermaye (TL) 424.397.981,76Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviISSEN, TREISBS00012 141.465.993,92 282.931.987,840 200,00000 ISSEN, TREISBS00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 141.465.993,92 282.931.987,840 200,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.03.2023İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.613.416,04Emisyon Primi (TL) 142.865.562Yedek Akçeler (TL) 136.453.009,8Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.02.2023SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.02.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 06.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 141.465.993,92 TL olan çıkarılmış sermayesinin 282.931.987,84 TL artırılarak 424.397.981,76 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 136.453.009,80 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 142.865.562,00 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 282.931.987,84 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.02.2023 Tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33772 Sayılı Yazısı ile onaylanmış ve 23.02.2023 Tarihli 2023/12 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır.Söz konusu işleme ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 06.03.2023 Tarih ve 10783 Sayılı Gazetede yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Madde 6 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121169BIST