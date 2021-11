***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler *Çayırhisar Fabrikası: Çayırhisar Mah. Yeni İzmir Cad. No:29 Altıeylül/ BALIKESİR*Balıkesir OSB Tesisleri1-Balıkesir OSB, 1.Sok. No:18-20-22-24-26-28-30-32 Altıeylül/BALIKESİR2-Balıkesir OSB, Gaziosmanpaşa OSB Mah. 8.Cad. No:2 Altıeylül/BALIKESİRElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@isbirsentetik.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİbrahim YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Birim Yönetici 20.05.2021 0(266) 283 00 00 /4272 ibrahimyilmaz@isbirsentetik.com / yatirimci@isbirsentetik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205591Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amaç ve konusu şunlardır:1. Doğal elyaflardan ve/veya sentetik hammaddelerden elyaf, bant ve ipliklerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.2. Doğal ve/veya sentetik elyaf, bant ve ipliklerden her türlü dokuma ve örgü kumaşların imal ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.3. Doğal ve/veya sentetik kumaşlardan mamul konfeksiyonların imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.4. Sentetik elyaf, bant ve iplik üretmek için kullanılan her türlü hammaddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.5. Kimya Sanayi ana ve ara maddeleri imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.6. Plastik veya mineralden mamul optik özellikli gözlük camı, imal, ithal ve ticaretini yapabilir.Poliüretan hammaddeleri (Polyol-TDI-Metilen Clorid) İthalatı, ihracatı ve ticareti, Kauçuk plakalar ithalatı ve ticareti yapabilir7. Plastik veya deriden mamul her nevi ayakkabı, bot, çanta ve saraciye eşyasının imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.8. Yukarıda tanımlanan imalat için gerekli makineleri imal edebilir, bunlarla ilgili her türlü sanayii kurabilir.9. Toplu konut, iş hanı, çarşı, depo, fabrika, turistik tesis, otel, yazlık evler ve sair gayrimenkul mahaller inşa edebilir veya inşa ettirerek bunları olduğu gibi veya kat, daire veya bölümler halinde satabilir icabında kiraya verebilir veya işletebilir, her nevi iç ve dış turizm yatırımı yapabilir. Şirket bu amaçla oteller, moteller, apart oteller, tatil köyleri, tatil konutları, pansiyonlar, kamplar, kaplıcalar, içmeler, yat limanları ile benzeri sair turistik amaçlı her çeşit tesisi kurabilir, kiralayabilir, işletebilir, işlettirebilir.10. Her nevi makine elektrik, elektronik sanayi ile ilgili elektrikli aletler, araçlar, gereçler makineler ve diğer teçhizat türleri jeneratör, dizel motorları, elektrik motorları ve benzeri malların imal, ithal, ihraç ve ticaretinde bulunabilir.11. Her çeşit kara, deniz ve hava ulaştırma araçları imal veya ithal edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, nakliye filoları kurabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir ve satabilir.Şirketin Süresi SÜRESİZPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 18.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarı
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 141465993.92 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECATİ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.10.1968 İcrada Görevli Değil Evet 0.5288 Bağımsız Üye Değil Hayır
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.04.1999 İcrada Görevli Değil Evet 0.5407 / İş Kadını 07.05.2016 İcrada Görevli Değil Evet 0.4865 Bağımsız Üye Değil Hayır
METİN GÜLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜRSEL ÖTEGENGİL GENEL MÜDÜR VEKİLİ Üst Düzey Yönetici
ÖZER OKER MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici
VOLKAN SAVCIÖZEN MÜŞAVİR Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı
ALTUĞ EKİNİL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
EVREN TEKOL SATIN ALMA DİREKTÖRÜ Kimya Mühendisi
MURAT HALICIOĞLU STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ Bilgisayar Mühendisi
DOĞANAY ÇERÇİ İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Yönetici
SÜLEYMAN SARI TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi
NURULLAH TENLİLER COMPOUND ve FİLM PROJE DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi
ERSEN ÇELİK SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici