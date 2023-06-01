***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2023 14:20
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURULLAH TENLİLER GENEL MÜDÜR Makine Mühendisi Compound ve Film Direktörü
ÖZER OKER MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici
VOLKAN SAVCIÖZEN MÜŞAVİR Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı
ALTUĞ EKİNİL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
MURAT HALICIOĞLU STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ Bilgisayar Mühendisi
DOĞANAY ÇERÇİ İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Yönetici
SÜLEYMAN SARI TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi
ERSEN ÇELİK SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155258
BIST
16:524.949
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 61,69
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5220,8064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0186
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5222,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3187
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:521.319,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.633.564
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.877.699
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.109.430
|% -9,94
|
|HKTM
|50,00
|87.392.165
|% -3,85
|
|KRGYO
|15,85
|21.546.722
|% -3,65
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.083.593.069
|% 1,81
|
|GARAN
|27,08
|2.614.890.937
|% 1,12
|
|ASTOR
|54,65
|2.265.822.967
|% 4,10
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|ISCTR
|11,33
|1.808.215.497
|% 1,61
|
|EKGYO
|7,20
|1.088.978.975
|% 1,27
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|ALBRK
|2,61
|308.713.249
|% 4,40
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7999
|20,8064
|% 0,09
|
|Euro
|22,4344
|22,5784
|% 1,43
|
|Sterlin
|25,9352
|26,0653
|% 0,54
|
|Frank
|22,8126
|22,9500
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5292
|5,5569
|% 0,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,19
|
|Altın Gr.
|1.316
|1.317
|4,15
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.034
|9.269
|-11,54
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.280
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,02
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-0,37
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 53 artarak (% 0.87 ) 5, 422
-
17:06XU100
Endeks 4, 935 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 49, 092.00 milyon TL de
-
17:06IMASM
Yüzde 9.97 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 366, 325 adet işlem
-
17:03TURGG
Yüzde 4.85 oranında artışla 209.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 611 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 48, 418.00 milyon TL de