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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2023 14:20
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURULLAH TENLİLER GENEL MÜDÜR Makine Mühendisi Compound ve Film Direktörü
ÖZER OKER MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici
VOLKAN SAVCIÖZEN MÜŞAVİR Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı
ALTUĞ EKİNİL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
MURAT HALICIOĞLU STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ Bilgisayar Mühendisi
DOĞANAY ÇERÇİ İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Yönetici
SÜLEYMAN SARI TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi
ERSEN ÇELİK SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155258


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BRSAN 199,10 472.745.467 % 10,00  
AVHOL 37,26 202.633.564 % 9,98  
OTTO 130,00 1.657.240 % 9,98  
POLHO 9,49 78.221.011 % 9,97  
IMASM 29,78 156.670.069 % 9,97  
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16:52 Alış Satış %  
Dolar 20,7999 20,8064 % 0,09  
Euro 22,4344 22,5784 % 1,43  
Sterlin 25,9352 26,0653 % 0,54  
Frank 22,8126 22,9500 % 0,29  
Riyal 5,5292 5,5569 % 0,03  
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16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.973 10,19  
Altın Gr. 1.316 1.317 4,15  
Cumhuriyet 9.089 9.226 2,00  
Tam 9.034 9.269 -11,54  
Yarım 4.442 4.545 -30,00  
Çeyrek 2.228 2.280 -15,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,08  
Gümüş Gr. 15,73 15,75 0,02  
B. Petrol 72,23 72,23 -0,37  
Seans Raporu 16:52
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