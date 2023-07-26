***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEDİZ KÖKLÜ CEO İş Adamı / İş KadınıÖZER OKER MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey YöneticiALTUĞ EKİNİL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliMURAT HALICIOĞLU STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ Bilgisayar MühendisiDOĞANAY ÇERÇİ İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ YöneticiSÜLEYMAN SARI TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri MühendisiERSEN ÇELİK SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YöneticiKORAY KASAP SATIN ALMA DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi Satış Pazarlama Birim Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175559BIST