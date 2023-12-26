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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.12.2023 18:31
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.05.2016 İcrada Görevli Evet 0.4865 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
NECATİ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 10.10.1968 İcrada Görevli Evet 0.5288 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OSMAN ATAY KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.1999 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
YAKUP AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 14.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139852 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229466


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TABGD 108,90 774.635.452 % 10,00  
PCILT 31,90 73.667.345 % 10,00  
GESAN 65,55 539.506.849 % 9,98  
SMRTG 53,80 172.510.470 % 9,98  
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Riyal 7,7850 7,8241 % 0,37  
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Gümüş ONS 24,21 24,25 % 0,66  
Platin 980,41 982,98 % 0,66  
Paladyum 1.179,21 1.183,51 % 0,66  
Brent Pet. 81,24 81,24 % 0,66  
Altın Ons 2.059,10 2.059,45 % 0,66  
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