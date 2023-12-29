***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 18:09
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.05.2016 İcrada Görevli Evet 0.4865 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OSMAN ATAY KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.1999 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
EDİZ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.12.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YAKUP AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 14.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139852 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZER OKER MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici
ALTUĞ EKİNİL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
MURAT HALICIOĞLU STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ Bilgisayar Mühendisi
DOĞANAY ÇERÇİ İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Yönetici
SÜLEYMAN SARI TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi
ERSEN ÇELİK SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici
KORAY KASAP SATIN ALMA DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi Satış Pazarlama Birim Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230770
BIST