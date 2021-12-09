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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.12.2021 18:12
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/12/2021
Karar Sayısı
873
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1.sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte (konsolide) finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
a)      Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b)     Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
                        
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982481


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Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
Gümüş.Ons 21,98 22,01 -0,45  
Gümüş Gr. 9,74 9,75 -0,13  
B. Petrol 75,32 75,32 -0,50  
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