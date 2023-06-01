***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.06.2023 14:20
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yakup AKPINAR'ın, üyeliklere Sn. Özer OKER ve Sn. İbrahim YILMAZ'ın atanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155259
BIST
16:524.949
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 61,69
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5220,8064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0186
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5222,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3187
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:521.319,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.633.564
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.877.699
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.109.430
|% -9,94
|
|HKTM
|50,00
|87.392.165
|% -3,85
|
|KRGYO
|15,85
|21.546.722
|% -3,65
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.083.593.069
|% 1,81
|
|GARAN
|27,08
|2.614.890.937
|% 1,12
|
|ASTOR
|54,65
|2.265.822.967
|% 4,10
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|ISCTR
|11,33
|1.808.215.497
|% 1,61
|
|EKGYO
|7,20
|1.088.978.975
|% 1,27
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|ALBRK
|2,61
|308.713.249
|% 4,40
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7999
|20,8064
|% 0,09
|
|Euro
|22,4344
|22,5784
|% 1,43
|
|Sterlin
|25,9352
|26,0653
|% 0,54
|
|Frank
|22,8126
|22,9500
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5292
|5,5569
|% 0,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,19
|
|Altın Gr.
|1.316
|1.317
|4,15
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.034
|9.269
|-11,54
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.280
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,02
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-0,37
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 53 artarak (% 0.87 ) 5, 422
-
17:06XU100
Endeks 4, 935 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 49, 092.00 milyon TL de
-
17:06IMASM
Yüzde 9.97 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 366, 325 adet işlem
-
17:03TURGG
Yüzde 4.85 oranında artışla 209.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 611 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 48, 418.00 milyon TL de