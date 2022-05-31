***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2022 09:11
***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISSEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Özpehlivan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033484
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
18:0517,6230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0427
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
18:05976,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 976,82
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|91,65
|103.518.435
|% 1,17
|
|OYAYO
|7,95
|2.996.842
|% 0,74
|
|KOZAL
|197,50
|1.124.566.639
|% 0,00
|
|TSGYO
|7,92
|20.092.077
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,55
|11.367.914
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,86
|11.089.348
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|21.581.685
|% 0,00
|
|AGESA
|20,02
|5.555.173
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,00
|86.953.974
|% 0,00
|
|AKMGY
|43,66
|1.313.569
|% 0,00
|
|TAVHL
|46,16
|1.161.261.853
|% 0,00
|
|KOZAL
|197,50
|1.124.566.639
|% 0,00
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 0,00
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,25
|621.300.729
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3893
|16,3965
|% 0,10
|
|Euro
|17,6035
|17,6230
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,6028
|20,7061
|% -0,29
|
|Frank
|17,0147
|17,1172
|% -0,14
|
|Riyal
|4,3555
|4,3773
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,66
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,34
|
Seans Raporu
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