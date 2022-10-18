***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 10:10
***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Kantur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072616
BIST
10:453.895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 47,13
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
10:4518,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
10:4518,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
10:45988,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,85
|Açılış
|: 988,52
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler10:43
|PENTA
|532,40
|72.199.309
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|21.749.940
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|39.854.674
|% 9,92
|
|MZHLD
|101,60
|18.790.721
|% 9,90
|
|VKING
|8,12
|1.348.149
|% 9,88
|
|KIMMR
|7,26
|2.827.144
|% -9,48
|
|MEGAP
|4,56
|10.610.787
|% -5,59
|
|MEGAP
|4,56
|10.610.787
|% -5,59
|
|EGEPO
|12,00
|6.857.789
|% -5,44
|
|KLRHO
|34,74
|76.434.886
|% -5,13
|
|THYAO
|98,60
|1.769.958.305
|% 0,15
|
|YKBNK
|10,00
|1.429.097.499
|% 2,99
|
|AKBNK
|15,57
|1.264.029.515
|% 4,85
|
|EKGYO
|4,58
|1.238.497.643
|% 2,00
|
|GARAN
|24,80
|1.233.101.388
|% 2,99
|
|EKGYO
|4,58
|1.238.497.643
|% 2,00
|
|TSKB
|2,74
|394.683.970
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,00
|1.429.097.499
|% 2,99
|
|SKBNK
|1,90
|265.155.104
|% 0,53
|
|ISCTR
|9,75
|1.046.003.331
|% 3,83
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5889
|18,5944
|% 0,08
|
|Euro
|18,3260
|18,3321
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9956
|21,1009
|% -0,31
|
|Frank
|18,6265
|18,7387
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,09
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,70
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,45
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.662
|6.735
|6,00
|
|Yarım
|3.246
|3.295
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.646
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|92,07
|92,07
|0,45
|