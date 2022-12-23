***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 23.12.2022İlgili Şirketler ISSENAçıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ediz Köklü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089395BIST