***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2022 14:15
***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ersen Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090595
BIST
14:525.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,81
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5218,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5219,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0459
|Açılış
|: 20,0505
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:521.085,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.085,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:52
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.106.682
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,60
|511.652.453
|% 9,65
|
|PLTUR
|17,36
|17.353.421
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,30
|117.982.757
|% -9,75
|
|KOZAL
|603,30
|4.314.299.042
|% -8,99
|
|CMBTN
|560,10
|43.191.035
|% -8,79
|
|KOZAL
|603,30
|4.314.299.042
|% -8,99
|
|THYAO
|139,70
|3.909.552.171
|% -2,38
|
|ENKAI
|32,12
|3.788.821.084
|% 5,10
|
|KRDMD
|18,00
|2.997.050.191
|% 1,35
|
|ASELS
|58,15
|2.901.228.083
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,18
|1.648.531.975
|% -1,56
|
|KRDMD
|18,00
|2.997.050.191
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,71
|1.709.584.489
|% -0,85
|
|ISCTR
|12,82
|1.740.482.596
|% -1,31
|
|SKBNK
|3,00
|397.271.604
|% -2,60
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7114
|18,7154
|% 0,24
|
|Euro
|19,9176
|19,9326
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,5405
|22,6536
|% 0,68
|
|Frank
|20,0953
|20,2163
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,22
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.331
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,04
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07HDFGS
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 013, 406 adet işlem
-
15:06KOZAL
Yüzde -9.11 oranında düşüşle 602.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 984, 007 adet işlem
-
15:05RTALB
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 671 adet işlem
-
15:04MERKO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 542, 577 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 64, 428.00 milyon TL de