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***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

04.01.2023 17:03
***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISSEN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ediz Köklü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093232


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Altın Gr. 1.120 1.120 14,52  
Cumhuriyet 7.528 7.642 58,00  
Tam 7.568 7.626 51,00  
Yarım 3.665 3.728 25,00  
Çeyrek 1.838 1.864 13,00  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 0,31  
Gümüş Gr. 14,58 14,60 0,17  
B. Petrol 79,92 79,92 -2,18  
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