***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2023 17:03
***ISSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ediz Köklü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093232
BIST
17:015.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -95,92
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
17:0118,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:0119,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1524
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:011.120,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 14,52
|Açılış
|: 1.120,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:01
|EYGYO
|22,90
|16.080.953
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,70
|38.738.983
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|35.653.495
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|46.895.315
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.525.661
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.315.299
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.727.104
|% -9,97
|
|LIDER
|87,90
|24.989.168
|% -9,75
|
|SANEL
|20,74
|23.625.982
|% -8,47
|
|TUREX
|28,12
|46.841.717
|% -8,22
|
|EKGYO
|9,38
|6.682.337.031
|% -0,42
|
|YKBNK
|11,68
|2.908.665.196
|% -0,43
|
|TUPRS
|513,40
|2.821.649.481
|% -2,12
|
|KOZAL
|605,40
|2.720.610.077
|% -4,59
|
|TTKOM
|25,42
|1.914.517.939
|% -3,57
|
|EKGYO
|9,38
|6.682.337.031
|% -0,42
|
|YKBNK
|11,68
|2.908.665.196
|% -0,43
|
|VAKBN
|11,94
|1.447.565.712
|% -0,42
|
|CEMAS
|2,76
|231.810.488
|% 1,47
|
|TTKOM
|25,42
|1.914.517.939
|% -3,57
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7422
|18,7459
|% 0,13
|
|Euro
|19,9078
|19,9185
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5279
|22,6409
|% 0,84
|
|Frank
|20,1268
|20,2480
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9713
|4,9962
|% 0,18
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|22,36
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,52
|
|Cumhuriyet
|7.528
|7.642
|58,00
|
|Tam
|7.568
|7.626
|51,00
|
|Yarım
|3.665
|3.728
|25,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,92
|79,92
|-2,18
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16YYLGD
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 270 adet işlem
-
17:15ARSAN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 759, 154 adet işlem
-
17:14ERCB
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 165.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 312 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 14 kaybederek (% -1.56 ) 6, 001
-
17:13XU100
Endeks 5, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 103, 026.00 milyon TL de