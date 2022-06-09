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***ISSEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

09.06.2022 16:38
***ISSEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***ISSEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ISSEN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş TREISBS00012 ISSEN Nakit Temettü Ödeme 9 10 09/06/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036491


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 102.378.296 % 10,00  
DOBUR 44,48 8.331.278 % 9,99  
AVHOL 6,61 22.119.489 % 9,98  
SILVR 18,95 16.262.625 % 9,98  
EUREN 21,60 314.139.573 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,0425 17,0711 % -0,27  
Euro 17,9275 17,9816 % -1,51  
Sterlin 20,8902 20,9950 % -2,30  
Frank 17,1456 17,2489 % -1,68  
Riyal 4,5203 4,5430 % -0,88  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 16,68  
Altın Gr. 1.013 1.013 -6,92  
Cumhuriyet 6.662 6.763 -131,00  
Tam 6.619 6.793 -135,93  
Yarım 3.199 3.286 -65,75  
Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
Gümüş.Ons 21,87 21,90 0,19  
Gümüş Gr. 11,91 11,92 -0,05  
B. Petrol 121 121 -2,55  
Seans Raporu 18:05
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