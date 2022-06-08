***IST* *IJV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.06.2022 10:01
***IST******IJV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IJV, IST]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Fon KoduEski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı ISTİstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu IJVİstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035637
BIST
10:532.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:5317,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3471
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:5318,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3763
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3496
En Düşük
17,8912
10:531.017,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 19,56
|Açılış
|: 1.017,39
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,40
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:53
|EMKEL
|2,61
|23.433.737
|% 9,66
|
|FONET
|11,95
|22.318.273
|% 8,05
|
|HATEK
|7,94
|12.063.938
|% 7,69
|
|ULUUN
|21,98
|153.563.671
|% 6,70
|
|TUKAS
|12,68
|85.732.897
|% 5,93
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RALYH
|11,95
|25.633.795
|% -7,00
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|246,60
|9.818.381
|% -6,20
|
|OYYAT
|79,80
|7.360.888
|% -6,12
|
|THYAO
|49,44
|1.765.155.758
|% 2,02
|
|SISE
|23,28
|1.007.396.436
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,54
|774.179.143
|% 2,78
|
|EREGL
|35,56
|622.384.604
|% 2,48
|
|SAHOL
|21,30
|534.117.881
|% 0,57
|
|SEGYO
|1,26
|203.449.708
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,87
|209.150.052
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,27
|265.153.033
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,85
|246.444.079
|% -0,61
|
|KRDMD
|15,54
|774.179.143
|% 2,78
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0858
|17,1013
|% 2,07
|
|Euro
|18,3103
|18,3496
|% 2,09
|
|Sterlin
|21,3953
|21,5026
|% 1,75
|
|Frank
|17,4491
|17,5542
|% 1,71
|
|Riyal
|4,5433
|4,5661
|% 2,03
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,50
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,56
|
Seans Raporu
10:53
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11:08ULUUN
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11:06XU100
Endeks 2, 666 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 12, 447.00 milyon TL de
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11:06SANFM
Yüzde 4.31 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 668 adet işlem
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11:04TUKAS
Yüzde 5.51 oranında artışla 12.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 487, 899 adet işlem