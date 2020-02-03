İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
03.02.2020 17:29
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816763
BIST
17:53119.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 131,28
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:535,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:536,6142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
17:53303,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,98
|Açılış
|: 303,39
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.803.684
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.201
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.895.035
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,83
|1.587.495.063
|% 1,10
|
|SISE
|5,60
|1.094.291.711
|% 0,72
|
|ODAS
|2,18
|594.027.471
|% 2,83
|
|TRKCM
|4,07
|526.831.693
|% 0,99
|
|PETKM
|4,09
|516.304.342
|% 1,49
|
|ODAS
|2,18
|594.027.471
|% 2,83
|
|SISE
|5,60
|1.094.291.711
|% 0,72
|
|TSPOR
|3,07
|424.798.246
|% 12,87
|
|PETKM
|4,09
|516.304.342
|% 1,49
|
|TRKCM
|4,07
|526.831.693
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7739
|7,8129
|% -1,34
|
|Frank
|6,1714
|6,2085
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5904
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|