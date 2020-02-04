İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
04.02.2020 17:39
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817011
BIST
17:57122.181
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.938,66
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.207
En Düşük
120.159
17:575,9708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0145
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:576,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0230
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:57299,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,31
|Açılış
|: 299,12
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,88
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.522.369
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.450.626
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|HLGYO
|1,68
|244.759.773
|% 12,75
|
|RYSAS
|9,55
|14.788.866
|% 12,49
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,51
|26.843.500
|% -5,03
|
|QNBFL
|140,00
|819.801
|% -3,45
|
|THYAO
|14,32
|1.330.569.915
|% 3,47
|
|PETKM
|4,23
|830.048.784
|% 2,92
|
|HALKB
|7,42
|771.701.803
|% 7,85
|
|ASELS
|24,42
|695.864.849
|% 4,45
|
|SISE
|5,60
|567.159.017
|% 0,36
|
|TEKTU
|1,63
|310.522.369
|% 19,85
|
|PETKM
|4,23
|830.048.784
|% 2,92
|
|IHLAS
|0,90
|143.967.348
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|452.436.096
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,68
|244.759.773
|% 12,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7501
|7,7890
|% -0,02
|
|Frank
|6,1328
|6,1697
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5867
|1,5947
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-18,95
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,81
|54,81
|0,60
|
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