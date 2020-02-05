İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.02.2020 17:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817213
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9896
En Düşük
5,9729
18:056,5903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
18:05299,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,65
|Açılış
|: 299,67
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7528
|7,7917
|% -0,21
|
|Frank
|6,1309
|6,1678
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|1,58
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|56,17
|56,17
|2,21
|