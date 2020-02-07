İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
07.02.2020 17:09
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817667
BIST
17:16121.734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -549,71
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:166,0230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0352
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0230
En Düşük
5,9771
17:166,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6023
En Düşük
6,5576
17:16302,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,82
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.485.645
|% 19,97
|
|ARENA
|12,99
|55.462.073
|% 17,98
|
|AYCES
|11,59
|6.024.006
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,73
|50.084.787
|% 14,86
|
|LINK
|33,86
|33.090.847
|% 14,70
|
|DOKTA
|54,45
|73.401.541
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,09
|1.466.347
|% -7,76
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,58
|885.126.881
|% -1,09
|
|GUSGR
|2,86
|641.150.097
|% 7,92
|
|KRDMD
|2,94
|436.708.949
|% 0,00
|
|SODA
|6,54
|363.715.602
|% 2,51
|
|GARAN
|12,09
|332.746.231
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,25
|292.865.554
|% 5,93
|
|GUSGR
|2,86
|641.150.097
|% 7,92
|
|KRDMD
|2,94
|436.708.949
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|262.126.853
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|325.968.246
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7266
|7,7653
|% 0,13
|
|Frank
|6,1138
|6,1507
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5934
|1,6013
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,57
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|7,80
|
|Yarım
|963
|988
|3,78
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-0,63
|