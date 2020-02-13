İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.02.2020 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818826
BIST
17:08120.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 378,83
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:086,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:086,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
17:08306,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,22
|Açılış
|: 306,87
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|62.105.012
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,76
|259.139.452
|% 19,67
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.772.403
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.643.344
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|ESCOM
|3,65
|111.026.258
|% -9,20
|
|QNBFB
|52,40
|1.650.957
|% -8,07
|
|THYAO
|15,08
|2.169.101.495
|% 1,75
|
|ASELS
|28,34
|1.303.110.886
|% 1,21
|
|TSPOR
|4,50
|844.757.137
|% 13,92
|
|TUPRS
|112,50
|656.380.369
|% -2,17
|
|SASA
|10,49
|547.132.969
|% 9,84
|
|TSPOR
|4,50
|844.757.137
|% 13,92
|
|ISGYO
|2,02
|341.543.604
|% 5,76
|
|THYAO
|15,08
|2.169.101.495
|% 1,75
|
|GSRAY
|2,39
|344.951.261
|% 3,02
|
|IHLGM
|1,36
|177.230.090
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8673
|7,9068
|% 0,72
|
|Frank
|6,1644
|6,2016
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,90
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|15,75
|
|Yarım
|978
|1.003
|7,62
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,81
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,02
|