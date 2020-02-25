İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.02.2020 17:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821477
BIST
17:36114.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 81,81
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:366,1336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:366,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:36325,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 325,37
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.602.062
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.848.726
|% 19,91
|
|ALCAR
|64,85
|22.679.998
|% 17,27
|
|BURCE
|7,07
|3.740.338
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.274
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,30
|4.929.083
|% -6,81
|
|JANTS
|60,40
|9.400.300
|% -6,79
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,69
|3.121.990.019
|% -1,23
|
|ASELS
|29,28
|1.327.908.913
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|626.265.799
|% 0,35
|
|KARSN
|2,02
|617.788.117
|% 8,60
|
|ODAS
|2,21
|432.731.665
|% 1,38
|
|KARSN
|2,02
|617.788.117
|% 8,60
|
|THYAO
|13,69
|3.121.990.019
|% -1,23
|
|KRDMD
|2,84
|626.265.799
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,31
|250.637.437
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|432.731.665
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9331
|7,9729
|% 0,67
|
|Frank
|6,2424
|6,2800
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6280
|1,6362
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-6,07
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,26
|
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