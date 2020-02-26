İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.02.2020 17:02
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821755
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05323,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,45
|Açılış
|: 323,47
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.100
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.489.780
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.084.498
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|EKIZ
|1,13
|64.456
|% 9,71
|
|SNPAM
|6,34
|11.930.276
|% -11,20
|
|YBTAS
|5.210,90
|334.337
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|247.521
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|UFUK
|4,11
|86.123
|% -6,38
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|ASELS
|29,00
|2.381.639.194
|% -0,48
|
|GARAN
|10,65
|683.593.258
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,34
|231.374.244
|% 2,29
|
|KARSN
|1,95
|262.765.307
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9334
|7,9732
|% -0,35
|
|Frank
|6,2764
|6,3142
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6358
|1,6440
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|5,86
|
|Altın Gr.
|322
|322
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,11
|54,11
|-0,15
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem