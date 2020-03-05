İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.03.2020 17:50
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824628
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
18:056,8273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0578
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8413
En Düşük
6,7574
18:05325,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,07
|Açılış
|: 325,26
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|BALAT
|2,91
|762.840
|% -5,83
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8532
|7,8926
|% 0,72
|
|Frank
|6,3878
|6,4262
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6214
|1,6295
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|17,91
|
|Altın Gr.
|325
|325
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,49
|