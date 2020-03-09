İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.03.2020 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825675
BIST
17:46103.984
En Yüksek
|Değişim
|: -5,12%
|| -5.616,90
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:466,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:466,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1148
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:46329,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,48
|Açılış
|: 329,20
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|77.238.268
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|22.889.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,12
|18.761.558
|% -17,27
|
|TGSAS
|4,60
|2.773.985
|% -14,97
|
|OYAYO
|6,61
|6.681.373
|% -14,93
|
|UTPYA
|4,29
|6.314.171
|% -14,71
|
|TUCLK
|4,66
|24.994.732
|% -14,65
|
|THYAO
|10,50
|986.112.202
|% -5,75
|
|ASELS
|28,00
|888.272.855
|% -6,17
|
|GARAN
|9,33
|428.219.968
|% -6,98
|
|TUPRS
|93,70
|265.201.964
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,29
|261.090.754
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,27
|185.723.907
|% -2,31
|
|ODAS
|1,89
|231.895.461
|% -8,70
|
|KARSN
|1,68
|205.528.767
|% -9,19
|
|YKBNK
|2,29
|261.090.754
|% -5,76
|
|THYAO
|10,50
|986.112.202
|% -5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0068
|8,0469
|% 1,22
|
|Frank
|6,5731
|6,6127
|% 1,78
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,73
|36,73
|-8,54
|
Seans Raporu
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