BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9752
|8,0152
|% -0,75
|Frank
|6,5591
|6,5986
|% -0,79
|Riyal
|1,6311
|1,6393
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-28,32
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,85
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,67
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,13
|Çeyrek
|523
|535
|-3,07
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,08
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|B. Petrol
|37,29
|37,29
|2,93
Seans Raporu
- 17:23 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, KOZAA
- 17:23 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, GARAN, YKBNK
- 17:23XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 525, 63 artarak (% 0.54 ) 98, 449
- 17:23 Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, AVGYO, GEREL
- 17:23 Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZTAR, BOLUC