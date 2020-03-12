İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.03.2020 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827643
BIST
17:4693.647
En Yüksek
|Değişim
|: -7,25%
|| -7.319,38
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:466,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0908
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:467,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:46320,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -6,10
|Açılış
|: 320,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.418.564
|% 20,00
|
|VKING
|3,90
|14.022.025
|% 14,71
|
|PINSU
|2,65
|27.872.272
|% 11,81
|
|ECILC
|4,45
|459.820.832
|% 11,53
|
|SELEC
|8,18
|223.700.691
|% 10,84
|
|TKNSA
|5,44
|58.615.597
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.313.712
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.627.014
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.966.923
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.225.400
|% -20,00
|
|ASELS
|24,50
|880.678.825
|% -6,35
|
|THYAO
|8,58
|626.579.750
|% -10,72
|
|ECILC
|4,45
|459.820.832
|% 11,53
|
|GARAN
|8,72
|436.232.670
|% -8,98
|
|DEVA
|10,68
|308.367.089
|% 7,44
|
|IHLGM
|0,90
|170.140.184
|% -19,64
|
|ODAS
|1,31
|201.493.113
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|88.329.811
|% -19,57
|
|KARSN
|1,32
|144.296.598
|% -14,29
|
|ECILC
|4,45
|459.820.832
|% 11,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9221
|7,9618
|% -0,22
|
|Frank
|6,6150
|6,6549
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|-51,62
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,64
|33,64
|-2,15
|