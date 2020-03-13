İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.03.2020 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828857
BIST
17:2996.246
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 2.606,65
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:296,3108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:297,0074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0655
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:29318,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,45
|Açılış
|: 318,91
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|587.820
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.140.875
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|34.234.629
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|8.599.661
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.660.783
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,23
|9.187.302
|% -12,54
|
|ECZYT
|9,81
|69.819.052
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,48
|1.250.358.604
|% 4,60
|
|THYAO
|9,09
|1.116.304.831
|% 7,19
|
|GARAN
|9,08
|624.578.247
|% 3,89
|
|KRDMD
|2,06
|402.747.146
|% 3,00
|
|EREGL
|8,18
|379.765.498
|% 0,37
|
|ODAS
|1,35
|325.577.268
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,06
|402.747.146
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,94
|176.582.510
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,23
|337.933.086
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,20
|170.689.360
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8493
|7,8887
|% -0,78
|
|Frank
|6,5975
|6,6373
|% -0,98
|
|Riyal
|1,6734
|1,6818
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,81
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.112
|2.166
|-2,08
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-1,01
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,37
|34,37
|1,15
|