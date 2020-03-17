İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
17.03.2020 17:06
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830105
BIST
17:2486.089
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -1.799,36
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:246,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:247,0627
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,1302
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0440
17:24311,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,81
|Açılış
|: 311,62
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.337.391
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,45
|50.410.272
|% 8,89
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PAPIL
|7,13
|7.411.424
|% 6,58
|
|KARTN
|290,00
|8.472.491
|% 6,27
|
|CRFSA
|4,86
|2.517.419
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|16.339.427
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.379.254
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|604.756
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.900.395
|% -10,00
|
|ASELS
|21,74
|1.208.805.589
|% -5,15
|
|THYAO
|7,94
|971.067.604
|% -3,52
|
|GARAN
|8,30
|745.104.243
|% 1,34
|
|NUGYO
|2,27
|360.000.000
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,02
|327.298.453
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,02
|327.298.453
|% -0,49
|
|THYAO
|7,94
|971.067.604
|% -3,52
|
|IHLGM
|0,79
|91.279.237
|% -8,14
|
|ODAS
|1,17
|129.298.986
|% -6,40
|
|EKGYO
|1,11
|110.113.356
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7550
|7,7938
|% -1,47
|
|Frank
|6,6712
|6,7114
|% -1,39
|
|Riyal
|1,7076
|1,7162
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,55
|
|Altın Gr.
|311
|312
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,53
|