İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
18.03.2020 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830456
BIST
18:0085.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -782,30
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:006,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0791
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
18:007,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
18:00312,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,94
|Açılış
|: 312,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.675.263
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.237
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.356.143
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|586.997
|% 9,94
|
|PINSU
|1,80
|9.096.099
|% -10,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.114.606
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|THYAO
|8,00
|1.031.607.100
|% 0,25
|
|ASELS
|22,00
|769.403.927
|% 0,09
|
|GARAN
|8,14
|675.480.857
|% -2,98
|
|ISCTR
|5,04
|373.573.131
|% -2,89
|
|YKBNK
|1,99
|304.479.312
|% -2,93
|
|YKBNK
|1,99
|304.479.312
|% -2,93
|
|THYAO
|8,00
|1.031.607.100
|% 0,25
|
|ODAS
|1,22
|143.115.537
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,43
|252.114.606
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|66.674.618
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6174
|7,6556
|% -0,92
|
|Frank
|6,6564
|6,6965
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7201
|1,7287
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|-29,21
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,09
|12,13
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|26,66
|26,66
|-2,07
|
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