İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
19.03.2020 17:05
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830779
BIST
17:1985.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -242,69
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
17:196,5223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:197,0449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0294
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
17:19312,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 2,92
|Açılış
|: 312,64
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,15
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|210.167.693
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.225.281
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.833
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.281.631
|% 9,97
|
|LKMNH
|4,25
|891.727
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.725.412
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.978.238
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.339.088
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.890.553
|% -9,93
|
|GARAN
|7,80
|820.072.628
|% -2,50
|
|ASELS
|21,38
|729.071.613
|% -1,66
|
|THYAO
|8,00
|626.870.952
|% 1,27
|
|YKBNK
|1,94
|360.905.719
|% -2,02
|
|ISFIN
|2,86
|210.167.693
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,94
|360.905.719
|% -2,02
|
|GARAN
|7,80
|820.072.628
|% -2,50
|
|ODAS
|1,19
|111.117.130
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,75
|66.842.960
|% -2,60
|
|ISGYO
|1,35
|112.587.234
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5919
|7,6300
|% 1,04
|
|Frank
|6,6678
|6,7080
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7331
|1,7418
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,26
|
|Altın Gr.
|311
|312
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,13
|12,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|0,04
|
|B. Petrol
|25,82
|25,82
|0,94
|