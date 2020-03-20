İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
20.03.2020 16:30
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831054
BIST
17:4885.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 348,79
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:486,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:487,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:48314,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 314,62
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.470.565
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.215.612
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|657.133
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|229.752.226
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|BIMAS
|50,00
|165.600.670
|% -4,21
|
|DMSAS
|2,28
|11.335.809
|% -4,20
|
|ISYAT
|2,87
|161.435.316
|% -3,69
|
|GARAN
|7,46
|833.163.464
|% -1,58
|
|THYAO
|7,96
|523.526.963
|% 0,25
|
|ASELS
|21,20
|423.074.600
|% 0,47
|
|ECILC
|3,32
|257.553.395
|% 9,93
|
|ISFIN
|3,09
|239.741.674
|% 8,04
|
|YKBNK
|1,91
|239.506.884
|% 0,53
|
|GARAN
|7,46
|833.163.464
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|229.752.226
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|128.710.568
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.553.395
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7372
|7,7760
|% 3,24
|
|Frank
|6,6255
|6,6654
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7345
|1,7432
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.499
|27,13
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,66
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,71
|12,76
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,17
|28,17
|-0,30
|
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