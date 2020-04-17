İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
17.04.2020 17:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839017
BIST
16:5798.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 2.013,94
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:576,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:577,5449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:57378,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -5,39
|Açılış
|: 378,38
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.764.843
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.907.612
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|6.974.009
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.653.324
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,37
|9.112.100
|% -6,39
|
|PGSUS
|51,00
|1.390.372.632
|% 2,16
|
|GARAN
|8,45
|829.696.522
|% 2,42
|
|THYAO
|10,44
|775.807.032
|% 2,76
|
|ASELS
|27,06
|656.487.216
|% 1,50
|
|AKBNK
|5,81
|540.734.002
|% 2,83
|
|KARSN
|1,48
|241.389.425
|% 7,25
|
|YKBNK
|1,99
|289.665.044
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,67
|78.749.408
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|111.306.404
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,21
|121.728.008
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6216
|8,6649
|% -0,04
|
|Frank
|7,1253
|7,1682
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8347
|1,8439
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-24,99
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-37,80
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,10
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|610
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,42
|28,42
|0,60
|