İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.04.2020 16:50
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840158
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9948
En Düşük
6,9413
18:057,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0664
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5560
En Düşük
7,4741
18:05386,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 386,88
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|184.331.111
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.880.756
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.378.218
|% 10,00
|
|KENT
|233,50
|11.185.107
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.391.487
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|524.267
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.294
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|880.982.405
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|644.396.522
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|604.136.335
|% -0,37
|
|SASA
|8,87
|484.775.387
|% 1,72
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|427.145.496
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|644.396.522
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.544.996
|% 3,03
|
|GARAN
|8,12
|880.982.405
|% 0,62
|
|PETKM
|3,46
|374.608.896
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5880
|8,6310
|% 0,47
|
|Frank
|7,1401
|7,1831
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-9,71
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.540
|2,70
|
|Tam
|2.543
|2.606
|2,70
|
|Yarım
|1.239
|1.272
|1,30
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|21,41
|21,41
|0,08
|
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