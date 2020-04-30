İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.04.2020 17:05
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841762
BIST
16:55100.277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -1.318,41
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:556,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:557,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:55383,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,25
|Açılış
|: 383,08
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.975.970
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.784.552
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.598.205
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|58.062.081
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|16.720.798
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.717.027
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.517.319
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.320.703.029
|% -0,95
|
|THYAO
|10,57
|657.608.185
|% -0,47
|
|ASELS
|26,92
|582.844.044
|% -1,75
|
|PETKM
|3,53
|472.382.611
|% -1,94
|
|AFYON
|2,63
|407.151.644
|% 3,54
|
|ADESE
|1,46
|257.506.983
|% -5,19
|
|GARAN
|8,33
|1.320.703.029
|% -0,95
|
|AFYON
|2,63
|407.151.644
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,08
|300.691.992
|% -2,35
|
|IHLGM
|1,06
|151.574.595
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7074
|8,7511
|% 0,77
|
|Frank
|7,1618
|7,2049
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,54
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.509
|-3,70
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-3,80
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|628
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|2,28
|