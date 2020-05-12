İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.05.2020 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844510
BIST
17:1699.526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.734,08
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:166,9921
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0810
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:167,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0496
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:16383,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,79
|Açılış
|: 383,24
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|26.965.516
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.572.716
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.517.160
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,84
|60.875.821
|% -7,13
|
|KRDMA
|2,72
|68.849.215
|% -6,53
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,90
|852.451.786
|% 1,80
|
|ASELS
|27,26
|632.051.026
|% 1,49
|
|ECILC
|5,42
|557.522.686
|% 9,94
|
|MGROS
|34,28
|518.558.475
|% 8,48
|
|AKBNK
|5,60
|469.533.901
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,35
|375.578.296
|% 8,87
|
|IHLGM
|1,19
|242.749.243
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.910.891
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|349.513.567
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,69
|88.544.701
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% -1,19
|
|Frank
|7,1982
|7,2416
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,28
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-21,90
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-22,50
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-11,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,60
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,53
|
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