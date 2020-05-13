İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.05.2020 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844751
BIST
17:45100.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 781,56
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:456,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:457,5698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
17:45384,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,36
|Açılış
|: 384,51
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.789.648
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|GEDIK
|18,75
|13.215.100
|% -9,68
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,86
|1.798.603.423
|% 5,25
|
|KRDMD
|2,46
|598.126.311
|% 2,93
|
|GARAN
|7,94
|595.934.006
|% 0,38
|
|THYAO
|10,66
|576.074.594
|% 0,19
|
|ECILC
|5,96
|537.316.558
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,46
|598.126.311
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,30
|193.603.035
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,20
|310.755.066
|% 0,92
|
|ISFIN
|3,86
|533.647.657
|% 3,49
|
|ODAS
|1,86
|211.755.968
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5196
|8,5624
|% -0,39
|
|Frank
|7,1693
|7,2125
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|10,66
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|3,90
|
|Tam
|2.544
|2.580
|3,90
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|1,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-0,02
|
Seans Raporu
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