İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
29.05.2020 17:35
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847733
BIST
17:25105.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -275,09
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:256,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:257,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:25380,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,29
|Açılış
|: 380,71
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,92
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.151.163
|% 10,00
|
|FENER
|11,83
|202.777.437
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.540.414
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.143.523
|% 9,92
|
|TSGYO
|3,11
|21.332.293
|% 9,89
|
|TUKAS
|8,55
|660.234.984
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.114.446
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GARAN
|7,89
|1.458.750.862
|% 1,41
|
|THYAO
|12,39
|843.654.647
|% -2,29
|
|GSRAY
|3,32
|699.859.526
|% 7,44
|
|TUKAS
|8,55
|660.234.984
|% -10,00
|
|TSPOR
|5,72
|583.076.936
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,29
|499.009.684
|% 3,15
|
|GSRAY
|3,32
|699.859.526
|% 7,44
|
|TSKB
|1,11
|223.690.636
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,46
|292.003.686
|% 1,39
|
|GARAN
|7,89
|1.458.750.862
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4498
|8,4922
|% 0,97
|
|Frank
|7,0814
|7,1240
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8153
|1,8244
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,58
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,19
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.499
|25,70
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,80
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|12,90
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,11
|
|B. Petrol
|35,75
|35,75
|-0,28
|