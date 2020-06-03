İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
03.06.2020 17:44
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848824
BIST
17:34108.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 878,13
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:346,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:347,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0686
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:34366,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -5,34
|Açılış
|: 366,79
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,67
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.807.793
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.053.717
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.846.119
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.494.538
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.495.817
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.679.115
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,87
|5.037.786
|% -6,53
|
|GARAN
|8,18
|1.286.108.107
|% 1,49
|
|ASELS
|31,98
|911.960.978
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,67
|638.540.990
|% -2,34
|
|THYAO
|12,56
|625.080.585
|% -0,40
|
|AEFES
|19,64
|523.299.253
|% 6,05
|
|EKGYO
|1,67
|638.540.990
|% -2,34
|
|ODAS
|2,09
|339.268.963
|% 5,03
|
|GARAN
|8,18
|1.286.108.107
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,44
|297.724.547
|% 0,83
|
|ADESE
|1,65
|195.326.287
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4580
|8,5004
|% 0,91
|
|Frank
|6,9821
|7,0242
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7908
|1,7998
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-34,27
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.416
|-39,60
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-33,00
|
|Yarım
|1.198
|1.214
|-19,90
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,22
|39,22
|-0,35
|