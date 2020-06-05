İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.06.2020 17:19
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849522
BIST
17:45110.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 537,71
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:456,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:457,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:45365,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -6,87
|Açılış
|: 365,26
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.575.373
|% 9,98
|
|GLRYH
|8,08
|19.124.284
|% 9,93
|
|SALIX
|11,85
|547.651
|% 9,93
|
|EGCEY
|1,11
|1.708.562
|% 9,90
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|17.894.886
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,29
|7.858.315
|% -6,99
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|BIMAS
|67,30
|393.231.398
|% -2,46
|
|MPARK
|17,38
|295.886.421
|% 6,95
|
|EKGYO
|1,63
|250.614.945
|% -1,81
|
|KRGYO
|3,85
|172.344.664
|% 6,06
|
|HALKB
|5,57
|171.731.522
|% 0,18
|
|EKGYO
|1,63
|250.614.945
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|132.627.268
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|116.265.005
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|135.608.738
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,45
|82.119.236
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5963
|8,6395
|% 1,38
|
|Frank
|7,0116
|7,0539
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8011
|1,8101
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-39,86
|
|Altın Gr.
|365
|366
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|2.373
|2.404
|-43,80
|
|Tam
|2.443
|2.470
|-48,80
|
|Yarım
|1.192
|1.207
|-22,00
|
|Çeyrek
|596
|604
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,28
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|2,10
|