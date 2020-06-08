İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
08.06.2020 16:47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849906
BIST
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00369,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,01
|Açılış
|: 369,81
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.118.753
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.215.443
|% 10,00
|
|ISBIR
|807,40
|722.790
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.929.449
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.465.964
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|201.978
|% -6,46
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ISBTR
|58.200,00
|822.899
|% -4,75
|
|GARAN
|8,28
|1.316.561.733
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,72
|1.052.559.286
|% 4,88
|
|THYAO
|12,66
|714.034.081
|% -0,47
|
|ASELS
|31,54
|666.202.951
|% -1,07
|
|PETKM
|3,77
|578.601.964
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,72
|1.052.559.286
|% 4,88
|
|GARAN
|8,28
|1.316.561.733
|% -0,12
|
|GSRAY
|3,71
|575.090.611
|% 6,30
|
|PETKM
|3,77
|578.601.964
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|169.301.958
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6013
|8,6444
|% 0,66
|
|Frank
|7,0769
|7,1195
|% 1,08
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,09
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.431
|-16,30
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,60
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|