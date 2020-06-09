İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.06.2020 17:09
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850151
BIST
17:16108.987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -650,27
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:166,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:167,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7221
En Düşük
7,6354
17:16375,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,07
|Açılış
|: 375,80
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,04
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.304.327
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|2.056.819
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,45
|42.407.601
|% -8,27
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,31
|20.911.797
|% -6,91
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,81
|998.560.186
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,89
|874.305.128
|% 4,01
|
|GARAN
|8,15
|826.000.317
|% -1,33
|
|THYAO
|12,62
|456.433.983
|% -0,16
|
|IHLGM
|1,39
|438.434.443
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,81
|998.560.186
|% 4,02
|
|IHLGM
|1,39
|438.434.443
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,89
|874.305.128
|% 4,01
|
|KARSN
|2,01
|374.141.393
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,75
|105.153.520
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6168
|8,6600
|% 0,07
|
|Frank
|7,1267
|7,1696
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8071
|1,8162
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|20,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,45
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|24,10
|
|Tam
|2.501
|2.530
|28,60
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|10,20
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:29DESA
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -704, 71 kaybederek (% -0.69 ) 101, 923