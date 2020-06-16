İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
16.06.2020 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851407
BIST
17:56111.199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.643,46
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:566,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:567,7003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:56380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.601.050
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.344.084
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.661.092
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.237.105
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.741.307
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,10
|6.047.715
|% -6,48
|
|ASELS
|32,66
|1.185.538.850
|% 2,13
|
|GARAN
|8,25
|1.181.279.874
|% 2,36
|
|ODAS
|2,18
|909.215.956
|% 6,86
|
|ISFIN
|4,00
|789.313.963
|% 1,78
|
|TCELL
|14,88
|775.658.158
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|909.215.956
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,95
|660.110.196
|% 2,09
|
|KARSN
|2,32
|584.830.020
|% 4,04
|
|IEYHO
|0,90
|195.724.327
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|694.787.113
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5809
|8,6240
|% 0,09
|
|Frank
|7,1604
|7,2035
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
|