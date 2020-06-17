İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
17.06.2020 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851629
BIST
17:56110.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,00
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:566,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:567,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:56380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,89
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|82.737.566
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|224.074.414
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.292.334
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.140.954
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|8.841.558
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.586.048
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|80.447.818
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.866.219
|% -9,80
|
|ECILC
|6,35
|1.026.524.343
|% 4,10
|
|GARAN
|8,13
|743.499.250
|% -0,97
|
|ASELS
|31,96
|724.599.126
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,90
|492.779.751
|% -1,55
|
|THYAO
|12,46
|439.821.350
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,85
|378.468.332
|% -5,56
|
|SKBNK
|1,36
|391.600.386
|% 6,25
|
|EKGYO
|1,90
|492.779.751
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|192.792.251
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,60
|291.915.007
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% -0,13
|
|Frank
|7,1667
|7,2099
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,89
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.539
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-0,10
|
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