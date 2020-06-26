İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.06.2020 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853142
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05388,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 388,29
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4214
|8,4637
|% -0,78
|
|Frank
|7,1982
|7,2416
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,94
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.530
|-10,50
|
|Tam
|2.585
|2.596
|-10,80
|
|Yarım
|1.256
|1.270
|-5,30
|
|Çeyrek
|628
|636
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|-0,28
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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